واصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدره لنيات التصويت بأكثر من 90 بالمئة في الانتخابات الرئاسية، في آخر استطلاعات الرأي الشهرية التي تجريها مؤسسة «سيجما كونساي» ونشرت نتائجها اليوم الأحد. ومع أنه عرف تراجعاً طفيفاً في نوايا التصويت مقارنة بشهر أغسطس الماضي بنسبة 91.9 بالمئة، إلا أن سعيد حافظ على فارق شاسع مع أقرب منافسيه رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي. شملت استطلاعات الرأي الفترة الممتدة بين يومي 9 و16 سبتمبر 2021، أي بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو الماضي. وحصلت موسي على نسبة 2.3 بالمئة من نيات التصويت، لكن حزبها يتصدر نيات التصويت في الانتخابات التشريعية بـ34 بالمئة. ورأى 71.7 بالمئة من المستجوبين أن البلاد تسير في الطريق الصحيح. وأجرى الرئيس سعيد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية، تعديلات في مناصب عدة بالدولة وفي وزارات، لكنه لم يعلن عن حكومة جديدة. كان سعيد تعهد بأنه سيتحرك في إطار الدستور.