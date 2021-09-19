قطاع طرق يفرجون عن طلاب بعد خطفهم من مدرسة بنيجيريا

قال مدير مدرسة إن قطاع طرق أطلقوا سراح عشرة طلاب آخرين خطفوا قبل شهرين من مدرسة في شمال غرب نيجيريا. وقال القس جون هاياب مدير مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية إن 21 طالبا من المدرسة ما زالوا محتجزين.

وأضاف أنه تم دفع فدية لم يكشف عنها لإطلاق سراح ثمانية طلاب بينما تم إطلاق سراح اثنين آخرين بسبب اعتلال صحتهم.

وأفرج قطاع الطرق الشهر الماضي عن 15 طالبا من المدرسة بعد إطلاق سراح مجموعة مؤلفة من 28 في يوليوعقب الإفراج عن أول مجموعة مؤلفة من 28 طالبا بعد يومين من المداهمة.

وكان نحو 150 طالبا قد فقدوا بعد أن داهم مسلحون في يوليو المدرسة في ولاية كادونا النيجيرية في عملية نسبتها السلطات إلى عصابات إجرامية تسعى للحصول على فدية. وكانت تلك عملية الاختطاف الجماعية العاشرة التي تقع في نيجيريا منذ ديسمبر.



