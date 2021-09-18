«اليونسكو» تطالب بإعادة فتح المدارس للفتيات الأفغانيات

باريس (وكالات)

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، أمس، إلى إعادة فتح المدارس للفتيات في أفغانستان، محذرة من «عواقب» على نصف سكان البلاد. وسمح فقط لتلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية الذكور بالعودة إلى المدرسة أمس. وقالت منظمة اليونسكو في بيان أمس: «ندعو المسؤولين إلى توضيح الوضع، وإعادة فتح المدارس لكل التلاميذ الأفغان، ذكوراً وإناثاً». وقالت مديرة اليونسكو أودري أزولاي في البيان نفسه: إن «مستقبل أفغانستان يعتمد على تعليم الفتيات والفتيان»، مضيفة إن ذلك «لا يقل أهمية عن السماح لجميع المدرّسات بالعودة إلى التدريس، وبالتالي توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة».