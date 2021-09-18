الجرس يُقرع من جديد بكنيسة في الموصل

بغداد (وكالات)

وسط زغاريد المصلين، دق جرس كنيسة مار توما، أمس، في الموصل القديمة، وهو أول جرس كنيسة يعاد تركيبه في كبرى مدن شمال العراق، بعد سبع سنوات من سيطرة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأمام عشرات الأشخاص، أغلبهم من المسيحيين الذين قدموا من المناطق المجاورة، قرع الأب بيوس عفاص الجرس في كنيسة السريان الكاثوليك، التي لا تزال أعمال الترميم جارية فيها. وجرى تركيب الجرس، الذي يبلغ وزنه 285 كيلوغراماً والمصنوع في لبنان، بفضل تبرعات من منظمة «التآخي» غير الحكومية الفرنسية التي تساعد الأقليات الدينية، ونُقل من بيروت بالطائرة، ثم بالشاحنة إلى الموصل.

وقال الأب بيوس عفاص في كلمته: «أخيراً، بعد سبع سنين من الصمت، قرع ناقوس مار توما، وللمرة الأولى في الجانب الأيمن من الموصل».

وأعلن إرهابيو التنظيم الموصل «عاصمة» لهم في العراق في صيف 2014، قبل أن يتم طردهم على يد الجيش العراقي والتحالف الدولي في عام 2017. وقال الأب بيوس عفاص: «إنه يوم فرحة كبيرة جداً، وأتمنى أن تزداد الفرحة أكثر عندما يتم إعادة بناء ليس جميع المساجد والكنائس في الموصل فحسب، بل المدينة كلها بمواقعها التاريخية والحضرية».