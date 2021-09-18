«مقاومة صنعاء» تؤكد وحدة الصف لمواجهة «الحوثيين»

صنعاء (وكالات)

دعا المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء، أمس، أبناء المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات «الحوثي» الانقلابية إلى رفض الظلم والجور والتعدي على أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وإلغاء الاحتفاء بهما وبقية المناسبات الوطنية لتجهيل الأجيال بهما واستبدالها بأفكار دخيلة على الشعب اليمني.

وطالب المجلس المواطنين بإحياء المناسبات الوطنية والاحتفاء بها في كل قرية ومنزل وجبل على الساحة الوطنية، من خلال إيقاد شعلة الثورة، وإبراز كافة مظاهر الثورة اليمنية في ذكرى 26 سبتمبر و14 أكتوبر، اللتين مثلتا جناحين للأمة اليمنية حلقت بهما إلى فضاء الحرية والعدالة والمساواة ومعرفة العالم والتواصل معه. والاجتماع، الذي وقف أمام تعميم ميليشيات «الحوثي» بإلغاء الاحتفال بالأعياد الوطنية في 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر و22 مايو، واستبدالها بمناسبات طائفية وفكر دخيل على الشعب اليمني وهويته ومعتقداته، دعا أيضاً المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية ورواد الفكر إلى توعية المجتمع والأجيال بعظمة ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

وشدد الاجتماع على وحدة الصف الجمهوري، وجمع الكلمة، وترك الخلافات والمناكفات، وتغليب مصلحة الوطن للوقوف صفاً واحداً لمواجهة ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، واستمرار إسناد الجيش الوطني والمقاومة في معركته الوطنية.

ونوه الاجتماع بالدعم الكبير، الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لاستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة.