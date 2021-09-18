رئيس الوزراء اليمني: الاستقرار الاقتصادي مدخل لمعالجة الأزمة الإنسانية

عدن (وكالات)

أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أمس، أن المدخل لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن هو استقرار الوضع الاقتصادي، وهو ما يحتم العمل بكل الوسائل لتنمية الإيرادات المحلية، ودعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للحكومة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة.

وأوضح عبدالملك، خلال استقبال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، حرص الحكومة على وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق الجمهورية دون استثناء، واستعدادها لبحث كل الوسائل الممكنة لتمكين المنظمات الأممية والدولية من القيام بأعمالها، مشدداً على عدم التهاون في حرف المساعدات الإنسانية عن مسارها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه أي خلل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل العمل الإغاثي والتنموي، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

من جانبه، أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إدراكهم لأهمية الاستقرار الاقتصادي وتماسك مؤسسات الدولة، واستعدادهم للعمل من أجل رفع كفاءة المؤسسات المحلية والمركزية.