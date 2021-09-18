انقطاع الكهرباء في دمشق

دمشق (وكالات)

تعرضت العاصمة السورية دمشق وضواحيها لانقطاع للكهرباء بعد ما وصفه وزير الكهرباء غسان الزامل بهجوم على خط للغاز.

وأكد الزامل قوله: إن الكهرباء ستعود إلى دمشق وباقي المناطق تدريجياً، بعد خروج محطة توليد «دير علي» من الخدمة، جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة.

وأضاف الزامل: «حدث انخفاض كبير مباشر بضغط الغاز أدى إلى خروج محطة التوليد، التي تغذي أكثر من 50 في المئة من الحمل نتيجة اعتداء على خط الغاز»، لافتاً إلى أنه لم يعرف حتى الآن تفاصيل الاعتداء.

وقالت وزارة الكهرباء، في بيان: إن خروج محطة توليد «دير علي» من الخدمة أدى إلى انخفاض التردد، وخروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة، وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية.

وبينت الوزارة أن محطة توليد «دير علي» لن تعود للخدمة حالياً، نتيجة الاعتداء على خط الغاز، وستتم الاستعاضة عنها بمحطتي «جندر» و«الناصرية» الغازية، ريثما يتم إصلاح أضرار الاعتداء من قبل الورشات التي توجهت على الفور إلى المكان.