أعلن السودان، اليوم السبت، ترحيبه بوساطة تركيا لإيجاد حل للخلاف القائم مع إثيوبيا على الحدود.
ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي قولها، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم «نعمل على تقوية العلاقات التاريخية مع تركيا، وتوسيع آفاق التعاون معها».
وأضافت أن «زيارة رئيس مجلس السيادة (السوداني) عبد الفتاح البرهان لتركيا (في أغسطس الماضي)، كانت ناجحة حيث وضعت العلاقات بين البلدين في إطارها الصحيح».
ولفتت إلى أنه خلال تلك الزيارة «تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ورحب السودان بوساطة تركيا لإيجاد حل لأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا».
وتابعت: «ثمة عوامل كثيرة ومتداخلة تحكم علاقتنا مع إثيوبيا، منها الحدود المشتركة الطويلة، والتداخل البشري والثقافي والروابط التاريخية
والسياسية عبر التاريخ».
وأوضحت: «ويبرز نهر النيل الأزرق بصفة أساسية والذي يربط بين البلدين، باعتباره معلما جغرافيا ذا أبعاد استراتيجية واضحة على نحو ما برز مؤخرا في موضوع سد النهضة».