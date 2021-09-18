خففت السلطات الماليزية، اليوم السبت، القيود المفروضة في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقررت ولاية صباح شمالي جزيرة بورنيو، السماح للأشخاص الذين تلقوا تطعيماً كاملاً بالمشاركة في المزيد من الأنشطة بدءا من بعد غد الاثنين حيث أعادت الولاية فتح المزيد من القطاعات، حسبما أفادت صحيفة «نيو ستريتس تايمز». وأعلن المتحدث باسم هيئة مكافحة كوفيد- 19 السماح بممارسة عشرة أنشطة الآن من بينها الرياضة والترفيه في الأماكن المغلقة والمفتوحة وتدريبات اللياقة البدنية، والمشي، واللقاءات وجهاً لوجه والشراء من المتاجر وعمل مؤسسات التعليم العالي. كما سيسمح بممارسة أنشطة اللياقة البدنية بشكل فردي أو جماعي في صالات الألعاب الرياضية شريطة أن يكون المدرب والمشاركون قد تلقوا التطعيم بالكامل والالتزام باستخدام نسبة 50% من الصالة أو ما لا يتجاوز 30 شخصاً. وسجلت ولاية صباح، اليوم السبت، 1395 إصابة جديدة، وهو أدنى مستوى منذ 11 أغسطس الماضي عندما تم رصد 1514 حالة، إلى جانب تسجيل 13 حالة وفاة.