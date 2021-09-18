فرنسا والهند تتفقان على ترسيخ نظام دولي تعددي

جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي

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قالت قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، إن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي اتفق مع نظيره الهندي على العمل على برنامج لترسيخ «نظام دولي تعددي بحق».

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزيرين جان إيف لو دريان وسوبرامانيام جايشانكار اتفقا أيضا، في اتصال هاتفي، على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية «استنادا لعلاقة الثقة السياسية بين دولتين كبيرتين تتمتعان بالسيادة في منطقة المحيطين الهندي والهادي».

كانت فرنسا قد استدعت، يوم أمس الجمعة، سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق شراكة مع واشنطن ولندن في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

المصدر: آ ف ب