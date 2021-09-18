اقترح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم السبت، على دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إنشاء تكتل إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبي. وفي الجلسة الافتتاحية لقمة يستضيفها لوبيز أوبرادور أمام ما يقرب من 20 رئيسا ورئيس وزراء يحضرون اجتماع مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، قال الرئيس المكسيكي إن الكتلة يمكن أن تعزز بشكل أفضل اقتصادات دول المنطقة التي تعاني من عدم المساواة، فضلا عن مواجهة الأزمات الصحية وغيرها.
وأضاف: «في مثل هذه الأوقات، يمكن لتكتل دول أميركا اللاتينية والكاريبي أن يصبح الأداة الرئيسية لتوطيد العلاقات بين دوله». وقال: «يجب أن نبني في القارة الأميركية شيئا مشابها لما كان عليه التكتل الاقتصادي الذي كان بداية للاتحاد الأوروبي الحالي»، مشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة. ولم يحضر أي ممثل عن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. وفي كلمته، دعا الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى اتفاق عالمي لخفض ديون الدول الفقيرة، بينما تحدث الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل عن إنهاء الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده..