أميركا والاتحاد الأوروبي يتفقان على خفض انبعاثات الميثان

جو بايدن خلال اجتماع عن بعد خاص بالمناخ

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دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم السبت، دولا أخرى للانضمام إلى مشروع اتفاقهما بشأن خفض انبعاثات الميثان من أجل الحد من الاحترار المناخي، وذلك قبل أسابيع قليلة من مؤتمر الأطراف «كوب 26» حول المناخ.

يهدف هذا المشروع، الذي كشفه الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى تقليل انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المئة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2020.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر «اتخذ الرئيس (جو) بايدن خطوة مهمة نحو اتفاق عالمي لخفض انبعاثات غاز الميثان».

وأضافت: «سنحاول حشد أكبر عدد من شركائنا الدوليين من أجل المشروع».

وفي بيان مشترك، قالت واشنطن والاتحاد الأوروبي: إن الأرجنتين وغانا وإندونيسيا والعراق والمكسيك والمملكة المتحدة «أبدت دعمها» للاتفاق.

وسيطلق هذا المشروع رسميا في مؤتمر الأطراف للمناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في نوفمبر في مدينة جلاسكو.

وأوضح البيان أن «الميثان من غازات الدفيئة القوية وهو مسؤول، وفقا لأحدث تقرير صادر عن علماء من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عن نصف الزيادة البالغة درجة مئوية في المتوسط المسجلة منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية».

وأضاف «يعد الخفض السريع لانبعاثات الميثان تكملة للإجراءات المتعلقة بثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، ويعتبر الاستراتيجية الأكثر فعالية للحد من الاحترار العالمي على المدى المتوسط وحصره بـ 1,5 درجة مئوية».

المصدر: آ ف ب