دعا وزراء الزراعة في مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة في العالم، اليوم السبت، لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الجوع والابتكار في الزراعة. وتناول اجتماع الوزراء، الذي استمر يومين وانعقد في فلورنسا بإيطاليا، كيفية ضمان وجود ما يكفي من الطعام لسكان العالم، من بين أمور أخرى. ودعا وزير الزراعة الإيطالي ستيفانو باتوانيلي، الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين هذا العام، إلى التحلي بالصبر، قائلاً إن القرارات المتخذة اليوم قد لا تظهر آثارها لسنوات. ووصف باتوانيلي معاناة مئات الملايين من الأشخاص من سوء التغذية، بينما يتم هدر الطعام على نطاق واسع في أماكن أخرى في «تناقض كبير». ويتم التخلص من حوالي مليار طن من الغذاء كل عام، وفقاً لتحليل أجرته مجموعة «كولديريتي» الزراعية، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي الكمية التي يتم التخلص منها حوالي 17% من إجمالي المنتجات الزراعية. وقال وزراء مجموعة العشرين في بيانهم الختامي «ندرك أن النظم الغذائية المستدامة والمرنة تعتبر جوهرية للأمن الغذائي والتغذية». كما ناقش الحضور كيفية ربط إنتاج المزيد من الغذاء بحماية المناخ.