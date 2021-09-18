مصر تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الجمعة تسجيل 588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 295639، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية

للوفيات إلى 16935 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن خروج 657 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع

إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249082.