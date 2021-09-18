قالت وزارة الصحة الهندية اليوم إنها سجلت 35662 إصابة جديدة بكوفيد-19 و281 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وارتفع إجمالي الإصابات إلى 33.42 مليون، كما زادت الوفيات إلى 444529.