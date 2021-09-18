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الهند: 35662 إصابة جديدة بكورونا و281 وفاة
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قالت وزارة الصحة الهندية اليوم إنها سجلت 35662 إصابة جديدة بكوفيد-19 و281 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وارتفع إجمالي الإصابات إلى 33.42 مليون، كما زادت الوفيات إلى 444529.
المصدر: وكالات
الهند
كورونا
كوفيد 19
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صحيفة الاتحاد
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
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