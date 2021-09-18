البيت الأبيض: أميركا تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن وإنها ستواصل العمل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بين الدولتين.

واستدعت فرنسا سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن أبرمت أستراليا اتفاقاً مع الولايات المتحدة وبريطانيا تسبب في إلغاء صفقة قيمتها 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية التصميم.



