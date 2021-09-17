بغداد وواشنطن: خفض أعداد قوات التحالف الدولي بالعراق

هدى جاسم (بغداد)

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، أن اللجنتين الفنيتين العسكريتين العراقية والأميركية اتفقتا على خفض مستوى تمثيل قيادة قوات التحالف الدولي في العراق بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وذكرت الخلية، في بيان، أن اللجنتين اجتمعتا، أمس الأول، في إطار مخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.

وأوضحت أن الطرفين اتفقا على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأميركية من القواعد العسكرية في عين الأسد وإربيل شمالي العراق بحلول نهاية العام، فضلاً عن تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

واتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية العام الحالي.

ووفقا للبيان، جدد الطرفان التأكيد على أن وجود القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق، ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وبما يتوافق والسيادة العراقية.

واتفقت القيادتان العراقية والأميركية، في يوليو الماضي، وفي إطار الجولة الرابعة من جلسات الحوار الاستراتيجي على إنهاء وجود القوات القتالية الأميركية في العراق والإبقاء على قوات متخصصة بمهام التدريب والاستشارة مع نهاية العام الحالي.