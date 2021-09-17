قالت فرنسا، الجمعة، إنها قررت استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بعدما أبرمت أستراليا اتفاقاً مع الولايات المتحدة وبريطانيا تسبب في إلغاء صفقة غواصات فرنسية التصميم بقيمة 40 مليار دولار أميركي. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في بيان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الحادثة. كانت الولايات المتحدة قررت تزويد أستراليا بتكنولوجيا متقدمة للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. أثار الاتفاق أثار غضب فرنسا التي سبق أن وقعت اتفاقاً مع أستراليا بمليارات الدولارات لتزويد كامبيرا بغواصات نووية. ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي انتقادات فرنسا لهذا الاتفاق. وفي عام 2016، اختارت أستراليا شركة بناء السفن الفرنسية "نافال جروب" لبناء أسطول غواصات جديد بقيمة 40 مليار دولار أميركي لتحل محل غواصات "كولينز" التي مضى عليها أكثر من عقدين.