السودان: الحكومة تحذر محتجين في الشرق من إغلاق الطرق

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أغلق محتجون عدداً من الطرق الرئيسة في أنحاء السودان، ومنعوا عبور الصادرات والواردات السودانية، احتجاجاً على عدم إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام السودانية التي أبرمت في جوبا في أكتوبر الماضي، فيما أعربت مصادر حكومية سودانية في تصريحات لـ«الاتحاد» عن استنكارها لإغلاق الطرق، محذرة من عواقب هذا النهج.

وقطع المحتجون، المنتمون لقبيلة الهدندوة، الطريق القومي بشرق السودان، والطريق الرئيسي الرابط بين الخرطوم وموانئ السودان على البحر الأحمر.

وقال سيد الأمين ترك، ناظر قبيلة الهدندوة، استمرار الاحتجاجات حتى إلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام، وتشكيل حكومة كفاءات، وتنفيذ بقية المطالب التي قدمها للحكومة.

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر حكومية سودانية في تصريحات لـ«الاتحاد» إدانتها لإغلاق الطرق، محذرة من عواقب النهج الذي أقدم عليه المحتجون في شرق السودان ومن يتزعم تحركهم بإغلاق الميناء والتصعيد من أجل الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك من تحد للحكومة وإضعاف للدولة.