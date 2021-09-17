موسكو تختبر بنجاح منظومة جديدة مضادة للصواريخ

موسكو (وكالات)

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الجو-فضائية أطلقت صاروخاً، في إطار اختبارات الدفاع المضاد للصواريخ، وذلك بميدان التدريب «ساري شاجان» في كازاخستان.

وقالت الوزارة في بيان: «في ميدان ساري - شاجان التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية بكازاخستان، نجحت وحدات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد من الصواريخ الروسية المضادة للصواريخ». وأفاد قائد وحدة الدفاع المضادة للصواريخ، التابعة لقوات الفضاء، اللواء سيرجي جرابتشوك، بأن سلسلة الاختبارات أثبتت خصائص الصاروخ ومواصفاته. وأضاف: «إن الوحدات الجوية أكملت المهمة بنجاح، وتمكنت من إصابة هدف افتراضي بالدقة اللازمة».