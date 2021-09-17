واشنطن تفرض عقوبات على داعمين لـ«حزب الله»

واشنطن (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها فرضت عقوبات على قنوات مالية تعمل من لبنان، وتمول جماعة «حزب الله» الإرهابية، وكذلك على شركات واجهة تدعم الجماعة و«الحرس الثوري» الإيراني.

وقالت الوزارة: إن العقوبات تشمل رجل الأعمال مرتضى مينائي هاشمي الذي يعيش في الصين، والذي نقل أموالاً إلى فيلق «القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني. وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية: إن صينيين ساعدا هاشمي في فتح حسابات مصرفية، وعملا كملاك قانونيين لشركاته، التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان: «قامت هذه الشبكات مع بعضها البعض بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال أنظمة مالية إقليمية، وأجرت عمليات لصرف العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس»، وهو ذراع الحرس الثوري الإيراني الذي يسيطر على ميليشيات متحالفة معه في الخارج.

وأضاف البيان: «يستخدم حزب الله الإيرادات، التي تدرها تلك الشبكات لتمويل أنشطة إرهابية، وإطالة أمد عدم الاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة».

وقال بلينكن إن حزب الله يبحث بشكل متزايد عن مصادر إضافية للدخل لدعم خزائنه، ودعا الحكومات في أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات، لضمان عدم استغلال الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية لأراضيها ومؤسساتها المالية.

وقالت وزارة الخزانة: إن العقوبات تشمل مصادرة ممتلكات تلك الكيانات، وهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وتحظر كل التعاملات معهم.