قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن شحنات الوقود التي أدخلتها جماعة حزب الله إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان".
ونقل مكتب رئيس الوزراء عنه قوله في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان".
لكنه أضاف، وفق تصريحات نشرها مكتبه على موقع تويتر "ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".
وبدأ حزب الله، أمس الخميس، في إدخال شاحنات تحمل الوقود القادم من إيران.
وحملت ناقلة الوقود إلى سوريا قبل إدخاله إلى لبنان في صهاريج. وتخضع كل من سوريا وإيران لعقوبات أميركية.