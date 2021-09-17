وباء كورونا يسجل تباطؤاً في العالم

طبيب يعالج مريضا مصابا بكورونا في تونس

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تباطأ تفشي وباء كوفيد-19 هذا الأسبوع في العالم، بحسب البيانات التي تعتمد على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومات ومنظمة الصحة العالمية.

في ما يأتي التطوّرات الأسبوعية البارزة:

- أقل من 560 ألف إصابة في اليوم

مع تسجيل 555 ألف إصابة يومياً في العالم هذا الأسبوع، تراجع المؤشر بشكل ملحوظ (-6% مقارنة بالأسبوع السابق)، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس حتى الخميس استناداً إلى إحصاءات رسمية.

واستأنف الوباء تفشيه مجدداً منذ منتصف يونيو، بدفع من المتحوّرة "دلتا" شديدة العدوى التي باتت تتسبب في غالبية الإصابات في عدد كبير من الدول. إلا أنها تتراجع منذ ثلاثة أسابيع.

- تراجع الوباء في معظم المناطق

شهدت معظم مناطق العالم هذا الأسبوع، تحسناً في أوضاعها الوبائية. فقد سجّلت أعداد الإصابات انخفاضاً بنسبة -20% في آسيا و-14% في أفريقيا والشرق الأوسط و-13% في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي و-4% في أوروبا.يتدهور الوضع الوبائي في مناطق أخرى مثل في الولايات المتحدة وكندا (+12%) وفي أوقيانيا بشكل طفيف (+3%)، حيث لا ينتشر الوباء إلا قليلاً.

- أعلى معدلات تسارع

بوتسوانا هي الدولة التي تسجّل أعلى وتيرة تسارع لتفشي الوباء (+97%، 1200 إصابة جديدة في اليوم)، بين الدول التي سجّلت أقل من ألف إصابة في اليوم خلال الأسبوع المنصرم. تليها رومانيا (+85%، 3100) وليتوانيا (+54%، 1200)، وأوكرانيا (+53%، 3500) وصربيا (+50%، 6500).

- أعلى نسب تراجع

على العكس، تسجّل اليابان أعلى نسبة تراجع في تفشي الوباء هذا الأسبوع (-44%، 7700، إصابة جديدة في اليوم)، تليها إندونيسيا (-37%، 4000)، وجنوب أفريقيا (-35%، 4300) والمغرب (-33%، 2400) والأرجنتين (-32%، 2300).

- أعلى عدد إصابات

لا تزال الولايات المتحدة الدولة التي تسجّل أعلى عدد إصابات بالعدد المطلق هذا الأسبوع (170 ألف إصابة في اليوم، +12%)، تليها الهند (29600، -26%) وبريطانيا (29600، -23%).

نسبة لعدد السكان، فإن الدولة التي سجّلت أعلى عدد إصابات جديدة هذا الأسبوع هي إسرائيل (760 من أصل كل مئة ألف نسمة) تليها صربيا (637) ومنغوليا (588).

- وفيات

تسجّل الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات في اليوم مع 2206 حالات في اليوم هذا الأسبوع، تليها روسيا (780)، حيث رُصدت بؤرة إصابات في الكرملين ما أرغم الرئيس فلاديمير بوتين على الخضوع لحجر صحي اعتباراً من الثلاثاء، ثمّ المكسيك (600).

- أعلى وتيرة تطعيم في كوبا

تقع الدول التي سجّلت أعلى وتيرة تطعيم هذا الأسبوع، بشكل أساسي في أميركا اللاتينية وآسيا وأوقيانيا.

باستخدامها لقاحاتها الخاصة التي تُعطى على ثلاث جرعات، تسجّل كوبا أعلى وتيرة تطعيم بين الدول التي تعدّ أكثر من مليون نسمة، عبر تطعيم 2,15% من سكانها في اليوم.

المصدر: آ ف ب