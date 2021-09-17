بوتين يصوّت إلكترونياً في انتخابات البرلمان بسبب الحجر الصحي

فلاديمير بوتين يصوّت إلكترونيا في انتخابات البرلمان

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أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بصوته في الانتخابات البرلمانية إلكترونيا بعدما عزل نفسه عقب اكتشاف إصابات بمرض كوفيد-19 في محيطه.

ودعي قرابة 108 ملايين روسي للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 450 نائبا في مجلس «الدوما».

ومن المقرر إعلان النتائج بعد الساعة 18,00 الأحد بتوقيت جرينتش.

وقال بوتين، في لقطات بثها التلفزيون الروسي «في ظل هذه الظروف من القيود الصحية والحجر الصحي، أديت واجبي المدني إلكترونيا»، داعيا الروس للذهاب إلى صناديق الاقتراع أو استخدام التطبيق الإلكتروني في الأقاليم السبعة حيث يتوافر.

وقال ميخائيل ستريلتسوف، وهو متقاعد يبلغ 91 عاما «الأهم هو أن يكون البلد مستقراً ويتطور».

وبدأت الانتخابات البرلمانية الروسية صباح اليوم الجمعة وستستمر ثلاثة أيام.





المصدر: آ ف ب