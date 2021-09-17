استقالة ثاني وزيرة هولندية إثر عملية الإجلاء من أفغانستان

أنك بايلفلد، وزيرة الدفاع الهولندية المستقيلة

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استقالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايلفلد، اليوم الجمعة، على خلفية عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقالت بايلفلد «أبلغتُ حزبي ورئيس الوزراء بأنني سأطلب من الملك قبول استقالتي».

وباتت بايلفلد ثاني وزيرة تستقيل بعد أن قدمت وزيرة الخارجية سيغريد كاغ استقالتها أمس الخميس.

جاءت استقالة الوزيرتين غداة مذكرة قدّمها نواب تنتقد الحكومة لما قالت إنه فشل في إجلاء بعض الأفغان، ولعدم استباقها مؤشرات السيطرة السريعة لحركة طالبان على الحكم.

وأكدت بايلفلد أيضاً للصحافيين أنها لا تريد "عرقلة العمل المهم" الذي يقوم به زملاؤها إذ لا يزالون يحاولون إجلاء أشخاص من أفغانستان.

والوزيرتان الهولنديتان هما أول مسؤولين غربيين يقدمان استقالتهما ويتحملان مسؤولية ما حدث في أفغانستان إبان عمليات الإجلاء بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس وانسحاب القوات الأميركية أواخر أغسطس الماضي.

المصدر: آ ف ب