أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو) الحوامل والمرضعات والنساء في سن الإنجاب بصورة مبدئية بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، التوصية النهائية للجنة التي نصحت النساء الحوامل غير الحاصلات على التطعيم بتلقي لقاح مطور بتقنية الرنا المرسال «mRNA» في الثلث الثاني من فترة الحمل. كانت اللجنة توصي في السابق بإعطاء اللقاح للحوامل المعرضات لمخاطر صحية فقط. كما أوصت اللجنة النساء المرضعات بتلقي اللقاح، ونصحت «جميع النساء غير الحاصلات على اللقاح في سن الإنجاب بالتطعيم ضد كورونا، بحيث تكون الحماية المثلى ضد هذا المرض موجودة حتى قبل حدوث الحمل».