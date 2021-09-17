نفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن تكون بلادها تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول خلال الأيام القادمة. كانت وسائل إعلام نقلت، أمس الخميس، أن ألمانيا أول دولة غربية ستعيد فتح سفارتها في كابول. وسبق أن أعلنت ألمانيا أنها تسعى إلى فتح ممثلية دبلوماسية في العاصمة الأفغانية بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة لكن بشروط معينة. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأسبوع الماضي، «إذا كان ذلك ممكناً على الصعيد السياسي وإذا سمح الوضع الأمني بهذا، فعندئذ ستكون لألمانيا سفارة خاصة بها مرة أخرى في كابول».