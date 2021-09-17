عودة أول قاطني محطة الفضاء الصينية إلى الأرض

الرواد الثلاثة وصلوا محطة الفضاء تيانخه

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عاد ثلاثة رواد صينيين، اليوم الجمعة، إلى الأرض، بعدما أمضوا فترة قياسية استمرت ثلاثة أشهر في الفضاء، حيث كانوا أول قاطني محطة الفضاء الصينية التي هي في طور البناء، على ما ذكر التلفزيون الصيني العام «سي سي تي في». وكان الطاقم غادر الأراضي الصينية في منتصف يونيو. وكانت مهمة «شنتشو-12» أطول مهمة يجريها الصينيون في الفضاء. وحطت المركبة بوساطة مظلة مخططة بالأحمر والأبيض على الأرض الجمعة قرابة الساعة 13,35 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,35 ت غ) في صحراء غوبي في شمال غرب الصين على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون العام. ويشكل ذلك محطة جديدة في برنامج الفضاء الصيني الطموح الذي سبق أن أرسل مهمات غير مأهولة إلى سطح القمر والمريخ ويدرس إمكان إرسال رحلة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030. ونقل التلفزيون العام في بث مباشر عودة الرجال الثلاثة إلى الأرض مع مشاهد لافتة صورتها كاميرا منصوبة في المركبة تظهرها وهي تحلق بسرعة كبيرة فوق المساحات الصحراوية. وقالت هوانغ ويفين المسؤولة الكبيرة في برنامج مهمات الفضاء المأهولة للتلفزيون العام إن الرواد سيوضعون الآن في الحجر الصحي. وأوضحت أن هذا الإجراء «لا يتّبع بسبب وباء كوفيد-19 بل لأن مناعتهم ضعفت» بسبب إقامتهم الطويلة في الفضاء. و«قد اتخذ هذا الإجراء لحمايتهم». وأجرى الرجال الثلاثة مهمات في الفضاء خارج المحطة وعمليات صيانة، ونصبوا معدات للتقدم في تشغيل المحطة.

المصدر: آ ف ب