السعودية تدمر 4 مسيرات حوثية أطلقت تجاه جازان
دمرت الدفاعات السعودية، فجر اليوم الجمعة، 4 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين نحو جازان، وتم أيضاً اعتراض وتدمير صاروخ باليستي.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق مسيرات مفخخة.
وأكد أن محاولات ميليشيات الحوثي، عدائية تستهدف المدنيين بطريقة متعمدة.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن قبل يومين أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.
المصدر: وكالات