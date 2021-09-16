الأمم المتحدة: لا تنتظروا المعجزات في أفغانستان

الأمم المتحدة (رويترز)

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، أن أي إشارة إلى أن المنظمة الدولية يمكنها حل مشكلات أفغانستان «ضرب من الأوهام»، وأن قدرتها على التوسط من أجل تشكيل حكومة أكثر شمولا محدودة. وقال جوتيريش: «أعتقد أن ثمة توقعات لا تستند إلى أساس» بأن الأمم المتحدة لديها تأثير كبير على الأوضاع، باعتبارها المنظمة الدولية الرئيسة التي لا تزال موجودة هناك. وقال جوتيريش، قبيل التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك الأسبوع المقبل: إن الأمم المتحدة ستفعل كل ما في وسعها من أجل بلد «على شفا أزمة إنسانية كبيرة»، وقرر الحوار مع حركة «طالبان» بغية مساعدة سكان أفغانستان البالغ عددهم 36 مليون نسمة.

وأضاف: «لا تنتظروا المعجزات»، مشدداً على أن الأمم المتحدة قد تتحاور مع طالبان، لكن الحركة لن تقبل مطلقاً بأن يكون للمنظمة دور في تشكيل حكومة أفغانية جديدة.