رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء

مقديشو (وكالات)

قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أمس، إنه علّق سلطات رئيس الوزراء لعزل وتعيين المسؤولين.

ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس ورئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، المتعلق شكلياً بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيداً جديداً بعد توتر مستمر منذ شهور بينهما.

وقال الرئيس في بيان «انتهك رئيس الوزراء الدستور»، وأشار إلى أن تعليق سلطاته سيستمر حتى تنتهي الانتخابات في وقت لاحق هذا العام، ولم يرد تعليق فوري من روبلي. كان روبلي ومحمد قد اختلفا في أبريل عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة ولايته التي تبلغ 4 سنوات، بواقع عامين آخرين، ما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.