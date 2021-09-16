مصر والبحرين: تعظيم التعاون لتطوير العمل العربي المشترك

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية تعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية، مشدداً على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس السيسي، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، في مدينة شرم الشيخ، أمس، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بأخيه العاهل البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، والتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس المصري، مشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من أخوة صادقة ووثيقة، مؤكداً أن زيارته لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعباً.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض آخر تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، حيث جدد ملك البحرين موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل، فضلاً عن دعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأشاد ملك البحرين بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مثمناً التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. كما تناولت المباحثات عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأزمة الليبية، والأوضاع في أفغانستان، والجهود المشتركة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.

وتم التوافق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصةً من خلال التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة.

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشاد العاهل البحريني بالتحركات المصرية الأخيرة في هذا الملف، والجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة. وقد أكد الجانبان على أهمية العمل في هذا الصدد على تكثيف الجهود الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعيًا نحو تسوية الأزمة الفلسطينية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.

ومن جانبه، اعتبر الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذا اللقاء له أهمية كبرى لجملة اعتبارات منها أن البحرين ترتبط بمصر بعلاقات جيدة ووطيدة على كافة المستويات، وأن هناك دعماً مصرياً كبيراً لأمن البحرين في مواجهة الإرهاب والتطرف، والتهديدات الإقليمية الممثلة في الجانب الإيراني.

وأكد فهمي لـ«الاتحاد» أن الزيارة تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات المصرية الخليجية مرحلة مفصلية إيجابية في صورة تؤكد على عمق العلاقة مع دول الخليج العربي، في إطار الزيارات التي تمت مؤخراً من قادة ومسؤولين من دول الخليج، ورؤية مصر لأمن الخليج بأنه يتماثل ويتمدد مع الأمن القومي المصري، وفي إشارة مهمة إلى أن الطرفين المصري والخليجي، سواء كانت الإمارات أو البحرين حريصان على تنمية وتطوير هذه العلاقات.