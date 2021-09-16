«الوزاري الخليجي»: دعم استضافة الإمارات لقمة المناخ

الرياض (وام، وكالات)

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 149، والذي انعقد أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض.

وناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري، واتخذوا القرارات اللازمة بشأنها، وشدّدوا على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وحضر الاجتماع الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية.

كما عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس اجتماعين مع كل من معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، ومعالي وزير خارجية جمهورية العراق، حيث بحث الوزراء خلال اللقاءين عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق.

وأكد المجلس الوزاري على دعم استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) للعام 2023، كما أشاد المجلس باستعدادات الدولة لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيتم افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021، وتثمين مشاركة دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الحدث العالمي، ومشاركة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز حوار الثقافات وإتاحة التواصل بينها.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.