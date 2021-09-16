اليمن يدعو إلى وضع حد لتهديد «الحوثي» للملاحة الدولية

الرياض (وكالات)

أكد اليمن أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة عدم نقل التجربة الإيرانية إلى المنطقة.

وشدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي لأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية.

ودعا هادي خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس، للحد من تلك الانتهاكات سواء من خلال نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي، واستهداف السفن بالقوارب المسيّرة، واستهداف المدن والموانئ وآخرها كارثة استهداف ميناء المخا، كما حذر من استمرار المماطلة في الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لنزع فتيل كارثة بيئية وإنسانية كبرى تلوح في الأفق والتعامل غير المسؤول مع قضية خزان النفط صافر.

وناقش هادي خلال اللقاء آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن، وتطرق للدور الإيراني التخريبي في اليمن وارتباط ميليشيات الحوثي بالأجندة الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس اليمني أمس، المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندر كينغ لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة وسبل تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب في اليمن.

وأكد هادي حرصه على حقن دماء اليمنيين والجلوس إلى طاولة الحوار كسبيل لإنهاء حالة الحرب المفروضة على الشعب اليمني.

وقال: «نتفق مع الجانب الأميركي في القضايا الاستراتيجية وفي مقدمتها عدم نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن والمنطقة وتأمين خطوط الملاحة الدولية ومحاربة الإرهاب». وأضاف: «كما نؤيد كل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، لافتاً إلى أهمية الضغوط الدولية على ميليشيات الحوثي لوقف التصعيد واستهداف الأبرياء ومخيمات النزوح وغيرها من الأعمال المستهدفة للمدن والموانئ وآخرها استهدافها لميناء المخا وإحراق مخازن المواد الإغاثية والإنسانية بصورة عدائيه سافره.

من جانبه، أكد المبعوث الأميركي دعم جهود الحكومة اليمنية التواقة إلى السلام لمصلحة الشعب اليمني، لافتاً إلى سلوك إيران في المنطقة بما تمثله من إشارات سلبيه على السلام في اليمن، مؤكداً وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن ووحدته وتحقيق السلام العادل.