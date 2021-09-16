مجلس الأمن يدعو لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

أسماء الحسيني، وكالات (القاهرة، الخرطوم)

بعد أكثر من 9 أسابيع على جلسته التي بحث فيها أزمة سد النهضة الإثيوبي، أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بالإجماع حث فيه أطراف الأزمة الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان، على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للجميع، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل السد، ضمن إطار زمني معقول.

وأشار البيان إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة المبرم بين البلدان الثلاثة في 23 مارس عام 2015.

وشجع مجلس الأمن المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات، التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان، دعوتهم، بشكل توافقي ومشترك على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المشاكل الفنية والقانونية العالقة.

ودعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدماً بطريقة بناءة وتعاونية، في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأكد أن «هذا البيان لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات بشأن المياه العابرة للحدود». ورحبت مصر بالبيان الرئاسي، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن صدوره يأتي «تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها».

وأضافت الخارجية المصرية: «على ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن».

من جهته، أعرب السودان عن تطلعه لاستئناف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في أقرب الآجال، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي اتسمت بها جولات التفاوض الماضية.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي ، بيان مجلس الأمن متوازن وثمرة للتحركات الدبلوماسية، مؤكدةً أن الأطراف مطالبة بمستوى عال من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

من جانبه، قال لتوندولا إن الرئيس الكونغولي عازم على مواصلة مجهوداته لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، تحقيقاً لشعار الاتحاد الإفريقي «حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية»، وأوضح أن جولته الحالية في الدول الثلاث أطراف الأزمة تأتي «في إطار التشاور وتلمس المواقف مواصلة للمفاوضات التي عقدت في أبريل الماضي في كينشاسا».

يأتي هذا بينما أعلنت إثيوبيا أنها لن تعترف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

واعتبر مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة أن المجلس أصدر بيانه في صيغة غير ملزمة قانونياً، وأضاف أن «البيان اتخذ الموقف الصحيح بإحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي».