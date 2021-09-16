«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن

الرياض (وكالات)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية دعم الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون في اليمن. جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه، أمس، المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال تطورات الأوضاع في اليمن وتعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في التجاوب مع جهود المجتمع الدولي، إلى جانب المبادرة السعودية للسلام، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف القتال وللانخراط في المسار السياسي والذي يمثل الحل الوحيد للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأعرب الحجرف عن أمله في مواصلة الجهود لإيجاد الحلول لإنهاء الأزمة اليمنية ما يسهم في تحقق مصالح الشعب اليمني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على دعم مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي وتقديم كل ما من شأنه إنجاح مهمته.