الإطاحة بخلية إرهابية تعمل لمصلحة الحوثيين في مأرب

عدن (وكالات)

أطاحت قوات الأمن في محافظة مأرب بخلية إرهابية بحوزتها خرائط وإحداثيات وعبوات ناسفة متفجرة، تعمل لمصلحة الميليشيات الحوثية. وقال مصدر أمني، إن الخلية كانت تخطط لاستهداف تجمعات المدنيين ومقار أمنية وعسكرية في المدينة، مشيراً إلى أن عناصر الخلية يتلقون توجيهاتهم مباشرة من قيادات عليا في الميليشيات الحوثية. ووفقاً للمصدر فإن قوات الأمن رصدت تحركات عناصر الخلية الإرهابية ونجحت في ضبطها قبل أن تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل الميليشيات الإرهابية.

ودأب الحوثيون على توظيف خلايا إرهابية متطرفة والدفع بها إلى المناطق المحررة لتنفيذ أجندة تخريبية، إلا أن العديد من هذه الخلايا تم إسقاطها في كثير من المناطق قبل أن تنفذ مخططاتها الإجرامية.