مصر تشدد على احترام سيادة ليبيا

حسن الورفلي (القاهرة، بنغازي)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف بلاده الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي وتفعيل إرادته الحرة.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس المصري أمس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي رحب بالدبيبة في زيارته إلى مصر، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مؤكداً الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً. وأشاد السيسي بمساعي حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع المعيشية لليبيين، معرباً عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على كافة التحديات التي تواجهه وصولاً إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري البالغ الأهمية بقيادة السيسي، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، ونقل الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، معرباً في هذا الإطار عن التطلع للارتقاء بالعلاقات المصرية الليبية في كافة المجالات لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي الليبية.

وفي السياق، وقعت مصر وليبيا خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، مصطفى مدبولي وعبد الحميد الدُبيبة، 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، وذلك بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي. وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في جهودها للوفاء بالتزاماتها وفقًا لخارطة الطريق للحل السياسي، واستمرارها في اتصالاتها مع مختلف الأطراف بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في الانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل ودعم جميع الجهود الرامية لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات.

وشدّد مدبولي في كلمته على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من ليبيا، بحيث تكون القوات الليبية هي فقط المتواجدة على أراضي الدولة، مؤكدًا في هذا الصدد على تقديم كل الدعم السياسي لدولة ليبيا لتحقيق هذا الهدف، وفق البيان المصري.

من جانبه، وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا بسرعة قياسية، مؤكدًا أن الشركات المصرية هي من ستنفذ المشروعات المتفق عليها بين البلدين.

وأضاف قائلاً: «مقتنعون للغاية بأن مصر قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى».