رئيس هيئة الأركان اليمني: هزيمة الميليشيات باتت قريبة

عدن (وكالات)

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، أمس، قوات المنطقة العسكرية الثالثة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي يقدمونها في سبيل الدفاع عن الوطن والثوابت والمكتسبات الوطنية. وعقد رئيس الأركان اجتماعاً بقيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية التابعة لها، مهنئاً قيادة المنطقة ومنتسبيها بقدوم العيد الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، التي أنهت مرحلة مظلمة من تاريخ شعبنا اليمني.. داعياً جميع اليمنيين إلى إحياء هذه المناسبة العظيمة في كل قرية وعزلة ومدينة.

كما أشاد بدور المنطقة في تنفيذ المهام القتالية والعسكرية المنوطة بها وبدورها المحوري في مقارعة فلول ميليشيات «الحوثي»، وما ألحقته بها من خسائر فادحة في العتاد والأرواح طيلة السنوات الماضية.

وقال: إن هزيمة الميليشيات الإرهابية باتت قريبة، وهي اليوم تتعرض لضربات موجعة وخسائر كبيرة في مختلف جبهات القتال.

وحث رئيس الأركان، أبطال الجيش الوطني على الاستمرار بنفس الوتيرة في تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليهم، فالعدو بات في أضعف حلقات الهزيمة والانكسار، وبعزيمة القوات ستنتصر اليمن وسنحتفل بذلك في العاصمة صنعاء قريباً.