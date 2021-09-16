بدء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الروسية

ناخب يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية في روسيا

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بدأ الناخبون الروس المشاركة الجمعة في الانتخابات البرلمانية الموزعة على ثلاثة أيام مع فتح مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا، خلال اجتماع بث مباشرة عبر موقعها الرسمي "هيا بنا ننتخب!".

وفتحت مراكز الاقتراع أولاً في مناطق كامتشاتكا وتشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي عند الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 20,00 ت غ الخميس) علما أن روسيا تضم 11 توقيتاً مختلفاً.

وقالت أينغا إيرينا مسؤولة اللجنة الانتخابية المحلية في بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي كبرى مدن شبه حزيرة كامتشاتكا، خلال اجتماع عبر الفيديو مع اللجنة الانتخابية المركزية "لدينا يوم جميل مشمس وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتحديد".

وأكدت "سنبذل قصارى جهدنا لكي تجرى العملية الانتخابية بانفتاح وشفافية".

المصدر: آ ف ب