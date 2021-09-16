واشنطن تدافع عن اتفاق مع أستراليا أثار غضب فرنسا

جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض

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دافع البيت الأبيض، الخميس، عن قرار الولايات المتحدة تزويد أستراليا بتكنولوجيا متقدمة للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

كان الاتفاق أثار غضب فرنسا التي سبق أن وقعت اتفاقاً مع أستراليا بمليارات الدولارات لتزويد كامبيرا بغواصات نووية.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي انتقادات الصين وفرنسا لهذا الاتفاق.

وقالت ساكي إن الاتفاق، الذي أُعلن يوم الأربعاء، ليس موجها ضد الصين.

وقالت ساكي للصحفيين "نحن لا نسعى لصراع مع الصين".

وفي عام 2016، اختارت أستراليا شركة بناء السفن الفرنسية "نافال جروب" لبناء أسطول غواصات جديد بقيمة 40 مليار دولار أميركي لتحل محل غواصات "كولينز" التي مضى عليها أكثر من عقدين.

المصدر: رويترز