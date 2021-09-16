دعوة للتحرك من أجل منع أزمة إنسانية في أفغانستان

مدنيون في أحد شوارع كابول

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دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل من أجل منع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان.

وأعرب جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد للصحافيين عن قلقه حيال مصير الأفغان مع تعليق وصول الموارد المالية من الصندوق إلى أفغانستان.

وقال رايس "نحن على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع أزمة إنسانية تلوح في الأفق".

وأضاف أن صندوق النقد يؤيد "السماح بتدفق الحوالات المالية والتحويلات الصغيرة" إلى أفغانستان.

وأشار رايس إلى أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه استئناف التعامل المباشر مع أفغانستان "حتى يكون هناك وضوح داخل المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بالحكومة".

وقال "نحن نشعر بقلق عميق بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب في أفغانستان وكذلك الوضع الإنساني، وقلنا إن التركيز الفوري يجب أن ينصب على هذا الوضع الإنساني (...) والمساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني".

وبعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، علّق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنشطتهما في البلاد، ما أدى إلى حجب المساعدات عن أفغانستان إضافة إلى 340 مليون دولار أميركي مخصصة لها من حقوق السحب الخاصة.

وتواجه أفغانستان أزمة سيولة بعد أن منعت واشنطن وصول حكومة طالبان إلى جزء كبير من احتياطاتها المالية البالغة 9 مليارات دولار أميركي والموجودة في الخارج.

المصدر: وكالات