جوتيريش: تأثير تغير المناخ «أسوأ مما كنا نظن»

نيويورك (د ب أ)

ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن التغيّر المناخي يلحق ضرراً كبيراً بكوكب الأرض بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وأن الجهود المبذولة لإبطائه لا تزال غير كافية.

وذكرت وكالة «بلومبرج»، أن التقرير يوثق التحولات المقلقة في الغلاف الجوي للأرض.

حيث أدى ارتفاع مستويات سطح البحر ومتوسط درجات الحرارة العالمية إلى حدوث كوارث طبيعية مدمّرة هذا العام، بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات وموجات الحر الشديدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان عبر الفيديو: «الاضطراب الذي يلحق بمناخنا وكوكبنا أسوأ بالفعل مما كنا نظن، كما أنه يمضي بشكل أسرع مما كان متوقعاً... نستمر في تدمير الأشياء التي نعتمد عليها في الحياة على الأرض».