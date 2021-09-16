مجزرة يروح ضحيتها 18 شخصاً بهجوم إرهابي في نيجيريا

قوة من الجيش النيجيري

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قتل ما لا يقل عن 16 جندياً نيجيرياً ومدنيان في كمين نسب إلى تنظيم داعش الإرهابي في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس اليوم الخميس.

وأوضح المصدران أن الإرهابيين فجّروا قنابل زرعوها على الطريق ثم فتحوا النار بواسطة قاذفات صواريخ على قافلة عسكرية على طريق يربط بين عاصمة ولاية بورنو ومدينة مونغونو.

وأعلن مسؤول عسكري "مقتل 16 جنديا وعنصرين في القوة المشتركة المدنية في الهجوم، وأسر الإرهابيون جنديين".

وأوضح المسؤول، طالبا عدم كشف هويته، أن 11 جنديا أصيبوا في الهجوم الذي أدى إلى تدمير عدد كبير من العربات العسكرية.

يعتبر الهجوم، الذي وقع أمس الأربعاء، الأكثر حصداً للأرواح بين هجمات هذا التنظيم على القوات المسلحة النيجيرية هذه السنة.

وتواجه هذه القوات أعمال عنف تنفذها جماعات متشددة في شمال شرق البلاد منذ 12 عاماً.

المصدر: آ ف ب