أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي أصدر مذكرة توقيف غيابية، اليوم الخميس، بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فينيانوس بعد تغيبه عن حضور جلسة الاستجواب التي حددت اليوم. وفينيانوس حليف لجماعة حزب الله كانت الولايات المتحدة قد وضعته على لائحة العقوبات لصلته بالجماعة التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية. وأسفر الانفجار عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من المدينة، لكن بعد أكثر من عام لم تتم محاسبة أي مسؤول عن الانفجار. وكان القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في الانفجار الضخم قد أصدر مذكرة إحضار لرئيس الوزراء السابق حسان دياب ومسؤولين كبار آخرين ومن بينهم وزير الأشغال العامة السابق فينيانوس الذي وجه له قاضي التحقيق السابق فادي صوان مذكرة اتهام بتهمة الإهمال. وتوقفت التحقيقات مراراً بعد أن عزلت محكمة القاضي الأول صوان في فبراير الماضي. ومن المقرر أن يستجوب رئيس الوزراء السابق دياب في 20 سبتمبر الجاري رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان دياب، الموجود في الولايات المتحدة منذ يوم الثلاثاء الماضي، سيعود لحضور الجلسة. كان بيطار قد أصدر مذكرة إحضار بحق دياب في 26 أغسطس الماضي بعد تغيبه عن الحضور للاستجواب. وتظاهر أهالي الضحايا، اليوم الخميس، أمام قصر العدل في بيروت وأغلقوا الطريق.