قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن «القرار الذي اتّخذناه بعدم إكمال طريق حيازة غواصات من فئة أتّاك وسلوك هذا الطريق الآخر ليس تغييراً في الرأي، إنّه تغيير في الاحتياجات». والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية هي أكثر استقلالية من غواصات الدفع التقليدي التي تعمل بالديزل والكهرباء.
وأضاف سكوت موريسون خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيه أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن «أول مبادرة كبيرة في إطار (شراكة) أوكوس ستكون حصول أستراليا على أسطول من غواصات تعمل بالدفع النووي».
وانتقدت هذا الإعلان أيضاً فرنسا التي شهدت فسخ أستراليا عقداً ضخماً معها أبرمته في 2016 لشراء غواصات تقليدية.
على الإثر، قال رئيس الوزراء البريطاني الخميس إن اقتناء أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي «سيساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
وقال جونسون إن هذه الخطوة «لم يكن المقصود منها أن تكون معادية لأية قوة أخرى».
من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الأسترالي إثر الإعلان عن معاهدة «أوكوس»، الخميس إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ «دعوة مفتوحة» للحوار.
وخسرت فرنسا عقدًا بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) نص على شراء 12 غواصة تقليدية (غير نووية) لطالما عدته «صفقة القرن» للصناعة الدفاعية الفرنسية.
وانتقدت بلسان وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي تراجع كانبيرا عن «كلمتها». بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن «هذا القرار الأحادي والمفاجئ وغير المتوقع يشبه كثيراً ما كان يفعله السيّد ترامب».