بوتين يعلن عن إصابة العشرات من مقربيه بكورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي، في إعلان يجسّد الصعوبات التي تواجهها روسيا في الحدّ من تفشي الوباء.

والزعيم الروسي الذي أعلن في مارس تلقيه اللقاح، يخضع منذ الثلاثاء للحجر بعد مخالطته مصاباً.

وقال في تصريحات خلال انعقاد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الشامل في عاصمة طاجيكستان، "تعلمون أنه للأسف اضطررت لإلغاء زياتي إلى دوشانبي في اللحظة الأخيرة".

أضاف "آسف لكن ذلك جاء.. بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا بين مقربين مني".

وتابع متحدثاً عبر الفيديو "ليس مجرد شخص أو اثنين بل عشرات الأشخاص أُصيبوا فيروس كورونا".