مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة اليوم الأربعاء، مقارنة مع 503 إصابات وعشر وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 294482 من ضمنهم 247948 حالة تم شفاؤها، و16908 وفيات".