ماكرون يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، قتل على يد القوات الفرنسية.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر: "هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في الساحل"، مشيدا بـ "الأبطال الذين ماتوا من أجل فرنسا في عمليتي سرفال وبرخان في الساحل".

وقال ماكرون إن "تضحياتهم لم تذهب سدى".

وكانت فرنسا أعلنت مؤخراً أنها ستعيد تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، وخفض عدد القوات في المنطقة بأكثر من ألفين على المدى الطويل.

وتحشد القوة الاستعمارية السابقة ما يصل إلى 5100 جندي في مهمة مكافحة الإرهاب الحالية التي يطلق عليها اسم برخان.



