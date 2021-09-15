«تريندز» ينظم ندوة: مستقبل النظام الدولي في السنوات الخمسين المقبلة

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة أنشطته العلمية المتنوعة نظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» ندوة عن بُعد بعنوان: «مستقبل النظام الدولي في السنوات الخمسين المقبلة». وأكد المشاركون في الندوة، أن «الخمسين عاماً المقبلة ستشهد الكثير من التحولات المهمة، ولن تكون قيادة العالم فيه لقطب واحد، لكنها ستكون متعددة الأقطاب، كما ستشهد صعوداً لقوى جديدة أبرزها الصين».

وأشار المشاركون إلى أن المنافسة العالمية في الـ50 عاماً المقبلة لن تكون عسكرية ولا اقتصادية، بل ستكون تكنولوجية.

وقدم الدكتور إميل إفدالياني مدير دراسات الشرق الأوسط، بمؤسسة «جيوكيس» بجورجيا ورقة عمل بعنوان: «تحولات موازين القوى وأدوار الفاعلين الدوليين»، أشار فيها إلى أن «النظام العالمي الليبرالي يعيش لحظته الأخيرة، وأن النظام المستقبلي سيكون أكثر فوضوية، إذ ستسعى الصين وروسيا نحو نظام أوروآسيوي جديد».